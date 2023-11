Calcio In Prima Categoria turno scoppiettante. Serricciolo, sfida complicata contro la capolista Marginone

Il campionato di Prima Categoria, dopo la sosta forzata a causa dell’allerta meteo, riprenderà il proprio cammino, offrendo una nona giornata scoppiettante. Il match di punta sarà quello tra il Serricciolo e la capolista Marginone che questo pomeriggio alle ore 14.30 si daranno battaglia all’Arcinaso. Sarà una gara complicatissima per i gialloblù contro una formazione capace di centrare finora cinque vittorie in sette gare e pareggiare i due restanti incontri. Le zero sconfitte, i nove gol segnati e i tre subiti, a dimostrazione di una difesa impenetrabile, completano il profilo di una vera e propria corazzata.

"La vittoria di due settimane fa contro l’Unione Tempio Chiazzano – afferma mister Borghetti - ci ha dato gli stimoli giusti per affrontare al meglio questa difficile sfida. Oggi affronteremo una squadra caparbia, costruita per vincere, che nella propria rosa vanta giocatori di spessore e che fa del cinismo, con pochi gol all’attivo e ancora meno al passivo, una delle sue peculiarità. Queste partite ci dovranno caricare e spronare a dare il meglio di noi. Faremo quindi di tutto per farci trovare pronti e per ben figurare davanti al nostro pubblico. Abbiamo ancora alcune defezioni che ormai ci portiamo dietro da tempo, ma questa non deve essere una scusante. Credo molto nei miei ragazzi e sono certo che in campo daranno il massimo".

Probabile formazione: Santini, Casciari, Antinori, Tazzini, Galeotti, Dell’Amico, Ninotti, Piscopo, Cantoni, Angelotti, Lisi.

Ilaria Gallione