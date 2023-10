Calcio, in prima categoria Serricciolo a caccia di punti in casa del fanalino Tempio

La 7ª giornata del campionato di Prima Categoria riserverà al Serricciolo un turno facile, quantomeno sulla carta. I gialloblù, questo pomeriggio alle ore 14.30, si caleranno al “Chiavacci“ di Prato dove ad aspettarli ci sarà l’Unione Tempio Chiazzano, attualmente ultima in classifica. I locali, a zero vittorie, hanno ottenuto finora solamente due punti, subendo quattro sconfitte e rimediando due pareggi. Un cammino non di certo soddisfacente che ha portato la società rossoblù a scegliere di cambiare l’allenatore, sostituendo Montuori con Panati, con l’obiettivo di risollevarsi.

Un aspetto che preoccupa mister Borghetti che preferisce non sottovalutare gli avversari e la loro voglia di riscatto. "La gara di oggi sarà una partita molto difficile – spiega – per diversi aspetti, uno su tutti il cambio di guida tecnica. Poi perché penso che la loro posizione di classifica non sia reale visto che, come noi, finora hanno incontrato squadre attrezzate per la vittoria del campionato. Da parte nostra siamo consapevoli che potremo fare bene e andremo là a giocarci tutte le nostre possibilità". Motivatissimi quindi i lunigianesi, che, forti dell’ultima buona prestazione offerta nonostante il pesante risultato, cercheranno di tornare a casa con i tre punti in saccoccia.

Probabile formazione: Santini, Casciari, Pennucci Tazzini, Galeotti, Dell’Amico, Ninotti, Piscopo, Cantoni, Angelotti, Lisi. All. Borghetti.

Ilaria Gallione