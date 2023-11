Calcio In Prima Categoria Romagnano nella tana del Forte Tesserato Samuele Colasanto

Il Romagnano ritrova sulla propria strada il Forte dei Marmi, appena affrontato e battuto ai rigori in Coppa. Si gioca ancora al campo sportivo “Aliboni-Cherubini“ ma sarà tutta un’altra storia perché il Forte dei Marmi in campionato sta viaggiando fortissimo, secondo a un punto dalla vetta, mentre gli amaranto si ritrovano impelagati nei bassifondi della classifica con solo la metà dei punti dei versiliesi. La settimana di sosta forzata ha giovato a mister Dati permettendogli di recuperare alcuni dei tanti indisponibili che hanno condizionato in negativo il rendimento in questo primo scorcio di stagione. Rientrano Barbetti e Marco Biagini, reduci da infortuni, e lo sfebbrato Domenici. Maestrelli si è allenato a parte tutta la settimana ma stringerà i denti. Doretti non è ancora al top ma giocherà. E’ stato tesserato, inoltre, lo svincolato Samuele Colasanto che ha giocato negli ultimi anni proprio al Forte. I convocati sono 21. Chi sta meglio tra gli acciaccati Melis e Biagi andrà in panchina, l’altro in tribuna.

"Il Forte è una grande squadra costruita per vincere – spiega il dg Andrea Pucci –. Me li aspetto belli carichi dopo l’uscita dalla Coppa e con qualche scelta di formazione diversa. Sono più in salute di noi. Recuperiamo diversi uomini ma non si può pensare siano subito al cento per cento. E’ già positivo riaverli in rosa. Vuol dire che tra un po’ potremo schierare la miglior formazione. Ci sarà da giocare di gruppo senza pensare di risolverla singolarmente. Col lavoro collettivo spiccheranno anche le individualità".

Gian. Bond.