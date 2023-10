Calcio, In prima big match al “raffi“ Il Mulazzo di mister Strata incrocia il Romagnano "Sfida insidiosa, dobbiamo essere pronti a colpire"

ll campionato di Prima Categoria muove palla a partire dalle 15,30 per affrontare la sesta giornata d’andata. Sul “Raffi“ terzo fuori porta del Mulazzo ospite del Romagnano. Rossoblù che si rituffano nella partita dopo le dichiarazioni furenti da parte di qualche dirigente al termine della incredibile sconfitta (0-2) interna contro il Città di Capannori seguite da una ridda di telefonate nel lunedì di riposo e finite nel pomeriggio dei lunghi coltelli a poche ore dalla ripresa degli allenamenti da parte dei vertici della società alla presenza del tecnico Stefano Strata.

L’allenatore di Podenzana, poco fumo e molto arrosto, alla guida di una squadra in gran parte formata con i protagonisti della promozione in Prima, al termine del lungo summit, è stato “risaldato“ sulla panchina del club diretto dal presidente Paolo Marconi. "Gara alla pari – sostiene Strata –, tra due squadre che hanno opposti obiettivi. il Romagnano è impegnato a raggiungere la zona playoff. Noi se vogliamo attraccare l’ancora al porto della salvezza dobbiamo riprendere a fare punti, nell’occasione dovremo essere accorti, attenti a non scoprirsi restando sempre dentro la partita, pronti a colpire".

Una realpolitik, quella di Strata, che non scaturisce da modestia ad oltranza né di eccesso di prudenza. "L’errore più grosso in cui potremo incorrere sarebbe quello di buttarci scriteriatamente in avanti. Queste sono partite che, prima di tutto, vanno interpretate senza fretta, con la solita forza dei nervi distesi. Lo sappiamo tutti che quella di oggi è match difficile, ma sapete che cosa mi sta piacendo di più? Il carattere della mia squadra, la sua unità d’intentità, la forza con cui non smette mai di lottare e la mentalità di chi vuole sempre uscire a testa alta, al di là risultato finale".

Ebal.