Calcio: Il Montignoso, fucina di giovani talenti - Omar Barry al Sassuolo

Omar Barry, giovane calciatore dell’annata 2008, ha firmato col Sassuolo. Con piacere l’As Montignoso ha comunicato il passaggio del proprio giocatore alla società di Serie A. Sarà il primo a trasferirsi fuori regione e non in una provincia limitrofa. Barry si è fatto notare nel campionato GIovanissimi Elite Toscana con la maglia del Montignoso e si è anche distinto nel Torneo delle Regioni come uno dei migliori prospetti.

La società rossoblù del patron Emanuele Corfù anche quest’anno ha avuto numerosi giocatori selezionati da club professionistici. Thomas Pellegrini (2015) è andato alla Fiorentina e ben 7 ragazzi allo Spezia: Leonardo Liao (2011), Pietro Michelucci (2011), Filippo Anghelé (2011), Gregorio Mannella (2011), Mattia Pittaluga (2013) e Filippo Conti (2015). La Carrarese, invece, si è assicurata 4 giocatori: Marco Guerrato (2011), Federico Santoro (2011), Leonardo Alberti (2011) ed Andrea Bonuccelli (2015). Sempre alla Carrarese sono stati chiamati due allenatori del Montignoso: Andrea Guerrato al 2012 ed Edoardo Corradi al 2014.

Gian. Bond