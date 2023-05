Calcio Il ds Panizzi e il Romagnano si separano "Ho trascorso anni fantastici. Grazie di cuore"

Dopo quattro anni si separano le strade del direttore sportivo Gabriele Panizzi e del Romagnano. Ieri sia la società amaranto che il dirigente hanno ufficializzato l’addio sui propri canali social. "Romagnano, grazie di questi fantastici anni. Avrete sempre un posto dentro di me. In bocca al lupo". Sono state le parole di congedo di Panizzi. "Con oggi si dividono le nostre strade. Grazie di tutto direttore e in bocca al lupo per il futuro, sarai sempre dei nostri" il post del Romagnano.

Termina così un connubio proficuo che subito al primo anno, nella stagione 2019-2020 poi fermata dal covid, portò alla promozione dalla Seconda alla Prima Categoria ed alla finale della Coppa Toscana (non disputata proprio a causa della pandemia). Nel 2020-21 il covid impedì la disputa dei campionati dilettantistici minori ma nei due seguenti il Romagnano è sempre arrivato ai playoff. Ha perso la semifinale l’anno passato contro l’Academy Porcari mentre quest’anno la corsa è arrivata sino alla finalissima contro il Massa Valpiana. Il ds carrarese è alla ricerca di nuove sfide, magari in categoria superiore. Si vocifera di un suo ritorno alla San Marco Avenza dove era già stato da giocatore.