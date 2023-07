Calcio, il 6 agosto serata specialE con la consegna dei riconoscimenti personali. Vatteroni (Mirteto) e Marangon (Turano) in vetta alla classifica marcatori

E’ stato l’assessore allo sport Roberto Acerbo a consegnare la coppa di campione alle Montagne al termine di una serata ricchissima di emozioni ma le premiazioni ufficiali di questa seconda edizione del Torneo delle Frazioni di Massa verranno effettuate più avanti, come successo lo scorso anno, in una serata all’uopo dedicata che si svolgerà il 6 agosto al centro sportivo “Colline Massesi“. In quell’occasione oltre ai vincitori delle Montagne verranno assegnati anche dei riconoscimenti personali. E’ già noto quello per il capocannoniere del torneo che verrà diviso tra Vatteroni (Mirteto) e Marangon (Turano), entrambi autori di 4 gol.

Tutti da scoprire, invece, i premi destinati al miglior giocatore e al miglior portiere. Da capire anche se verrà riproposto il premio riservato al miglior tifo. L’Associazione Frazioni di Massa, nata da un’idea dei due giovani massesi Abdesslam Benlamrabet e Francesco Muto, sta pian piano acquisendo consensi con questa accattivante competizione che chiama in causa le 10 frazioni di Massa. Il Comune le sta dando un grande sostegno a cui si aggiunge quello degli amici del “Calcio d’Angolo“ di Carlo Vatteroni e di “Non solo Erba“ di Marco Angeli.