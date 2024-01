Calcio giovanile. Zebrine senza concorrenti: i ragazzi di mister Tedeschi davanti al Massarosa

C’è una Massese prima in classifica ed è quella di Davide Tedeschi che sta guidando il campionato Juniores Provinciali. Le zebrette al momento conducono il girone a +1 dal Massarosa ma con una partita in più. La testa della classifica, a due turni dal termine del girone d’andata, resta corta ma la Massese si è dimostrata la più forte ed il suo distacco avrebbe potuto essere più ampio senza la beffarda sconfitta a tavolino, l’unica subita in stagione, arrivata con lo Stiava per uno sciagurato cambio in più effettuato quando già la partita era sul 3 a 0. Per il resto i ragazzi di mister Tedeschi hanno fatto 9 vittorie, quasi tutte con ampi parziali, e solo 2 pareggi dei quali uno alla prima giornata contro il Massarosa e l’altro, incredibile, a Romagnano dove erano avanti 3 a 0 a 10’ dalla fine. Nell’ultima uscita è stato rifilato un 6 a 0 al Ricortola con doppiette di Mattioli e Corbani e reti di Ravenna e Lembo. "Sono contentissimo di quello che stanno facendo i ragazzi – racconta Tedeschi -. Se non ci fossero girate storte molte cose potevamo già aver preso il largo. Abbiamo pareggiato due gare che conducevamo rispettivamente 2-0 e 3-0; mi dispiace, soprattutto, per aver "sporcato" la casella delle sconfitte. Abbiamo fatto un errore in buona fede a risultato già acquisito e il ricorso se lo potevano anche risparmiare. Dopo il pari col Romagnano la squadra è cresciuta anche sotto il profilo dell’attenzione. Nelle ultime 6 gare abbiamo subito solo un gol. Vincere e tornare a fare i regionali sarebbe fondamentale per dare un appeal in più oltre a quello derivante dal blasone della società. Il mio lavoro, comunque, sia per numero che per intensità di allenamenti è incentrato per preparare ragazzi per la prima squadra. Sono convinto che in caso di una promozione in serie D avremmo già in casa delle quote 2005 e 2006".

Gianluca Bondielli