Calcio Giornata speciale per i ragazzi allenati da Salvi e Fornesi ospiti della Sampdoria. Pontremolese, amichevole di lusso. Bertacchini: "Esperienza positiva»

Una bella giornata di festa sportiva che ha visto i ragazzi della Pontremolese diretti dalla coppia Salvi-Fornesi impegnati in una amichevole sul campo del centro sportivo “Italo Ferrando“ contro il 2011 della Sampdoria. Sul sintetico è andata in visione una partita di grande intensità ma anche di divertimento. Un fuori porta programmato dal responsabile del settore giovanile dell’Azzurra Mauro Bertacchini che ha dato, come sempre, una grandissima possibilità ai giovani prospetti Lunigianesi di mettersi in mostra al cospetto di tecnici e addetti ai lavori del club blucerchiato.

"Molto bene tutti nei tre tempi – afferma Bertacchini –, se vogliamo parlare della tattica diciamo che bisogna diventare più coraggiosi e in fase di non possesso migliorare per riconquistare il pallone. Ci siamo preoccupati di quello che capitava alle nostre spalle, invece bisogna essere più coraggiosi, perché contro queste squadre così attrezzate, così forti, devi essere più deciso, Siamo soddisfatti perché, comunque sia, abbiamo avuto Marafetti e Michele Ferrari gli autori delle due reti contro le quattro dei blucerchiati".

Questi i calciatori protagonisti nella città della Lanterna. Portieri: Andrea Lazzeri e Andrea Romiti. Difensori: Marco Benelli, Nicolo Codeluppi, Andrea Ferrari, Gabriele Isacco, Emanuele Portascarta, Gioiele Storti, Cristian Vulcano. Centrocampisti: Samuele Barbasini, Davide Bertoncini, Luca Borghini, Michele Ferrari, Sebastiano Gussoni, Francesco Pettazzoni, Federico Riani, Alberto Salvi. Attaccanti: Giorgio Ferrari, Federico Marafetti, Dennis Vicari.

Ebal.