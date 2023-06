Calcio Esordienti Nel torneo “Ernesto Nicolini“ In finale il Seravezza supera ai rigori la Carrarese

Vittoria a sorpresa del Seravezza nel 4° Torneo Ernesto Nicolini, organizzato dall’Asd Tirrenia 1973 per ricordare il proprio storico presidente e riservato alla categoria Esordienti 2010. La compagine versiliese si è aggiudicata il prestigioso trofeo superando la concorrenza di alcune società professionistiche che hanno giocato sotto leva. La competizione, svoltasi sul campo di via dei Lecci, ha visto una prima fase di qualificazione per società dilettantistiche superata da Seravezza, Lido di Camaiore e Carrarese Giovani. Nella seconda fase sono entrate in scena Spezia, Entella e Carrarese. In mattinata si sono giocati due triangolari: uno vinto dalla Carrarese davanti a Spezia e Carrarese Giovani; l’altro dal Seravezza su Entella e Lido di Camaiore. Nel pomeriggio si sono giocate le finali.

Nella finalissima il Seravezza l’ha spuntata ai rigori sulla Carrarese; terzo l’Entella, vittorioso sulla Carrarese Giovani (1-0), e quinto lo Spezia sul Lido di Camaiore (1-0). Premi individuali per il capocannoniere Baldini (Seravezza), il miglior portiere Caputo (Entella), il miglior giocatore Figaia (Carrarese). Ai Ronchi sono agli sgoccioli gli altri tornei giovanili ovvero il Memorial Franco Buono (2007) e il Memorial Nicolini (2011).