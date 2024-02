Calcio dilettanti. Pontremolese decisa. Ko della Villafranchese

Pontremolese

3

Villafranchese

0

PONTREMOLESE: Beghini, Antolini (69’ Sabini), Bortolasi, Iaropoli, Arrighi, Domenichini, Novoa (61’ Mascia, nella foto), Santoni, Ghiselli (77’ Sabella), Gaddari (74’ Lazzeroni), Magistrelli (84’ Bonotti). All.: Giovannoni-Ferrara.

VILLAFRANCHESE: Martelli, Di Martino, Mattei, Di Grottole (76’ Gabrielli), Maccione, Pivinceru (69’ Sanogo), Biancardi (84’ Mbengue), Menghini, Menchini, Preti, Vennai. All.: Zanardi.

Arbitro: Cavallini di Filattiera.

Marcatori: 2’ Gaddari, 69’ Iaropoli, 93’ Mascia.

Note: al 26’ Preti calcia un rigore sulla traversa, al 67’ espulso Preti.

PONTREMOLI – È passato sotto la luce artificiale del sussidiario del Lunezia una squadra di decisa e ha vinto la partita più difficile del suo campionato. Nonostante gli "ululati" poco edificanti di qualche supporter ospite nei confronti del direttore di gara è passata la Pontremolese, piena di forza, di cattiveria, di coraggio, di gioco, di convinzione con qualche sprazzo di classe. Si è presa tutto e tutto in fretta, ha segnato dopo centoventi secondi, si è difesa dalla geometrica e orgogliosa reazione dei giovani della Villafranchese che hanno calato nel match le loro buone energie, sprecando una ghiotta occasione per pareggiare su calcio di rigore con Preti al minuto 26’. Poi li ha nuovamente colpiti e ha finito in attacco, spinta da un giocatore che non finisce di stupire: Giuseppe Iaropoli. Una squadra, quella del duo Giovannoni-Ferrara dotata di tante risorse che oltre ad aver vinto il derbissimo nell’ultima giornata d’andata si è laureata reginetta del campionato juniores provinciale Pontremolese, aggiudicandosi il titolo, ovviamente platonico, di campioni d’inverno. Il gol segnato dopo un soffio di gioco da Gaddari ha sicuramente favorito la partita degli azzurrini che, da quell’immediato e prezioso contesto in poi, hanno sbagliato poco contro i cugini che è bene ricordarlo hanno evidenziato di avere una creazione di gioco che permetteva loro di rendere più incisiva l’azione in ogni settore del campo. Il raddoppio di Iaparoli ha consentito un finale di gara più tranquillo, poi il tris di Mascia sul cui tiro il bravo Martelli nulla ha potuto è calato il sipario.