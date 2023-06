Calcio Amarcord bianconero Gli eroi della scalata in C1

Eravamo abituati a vederli correre su di un campo di calcio. Stavolta, ad oltre trent’anni di distanza, le gambe sono sotto a un tavolino ma lo spirito di squadra, l’amicizia e l’amore verso la Massese sono rimasti intatti. L’epico team (nella foto) della promozione in Serie C1 della stagione 1990-1991 come ogni anno, da dieci anni a questa parte, si è ritrovato a Massa per l’ormai canonica reunion. E’ stata una rimpatriata un po’ in tono minore, rispetto ad alcune del passato caratterizzate da partitelle e iniziative collaterali, ma è bastato un pranzo “in famiglia“ dall’amico Luigi per mantenere saldo quel filo invisibile ma indivisibile che accomuna tutti gli “eroi“ di quell’epoca. Alcuni, purtroppo, non ci sono più e proprio a loro va sempre il pensiero più affettuoso.

Quasi tutta la squadra, a parte i giocatori che abitano più lontano, si è ritrovata al ristorante Ippopotamus di Marina di Massa. Tra vino e buon pesce si è rivissuta l’epopea del passato: aneddoti, ricordi e tante risate. Non sono mancate delle “visite“ importanti. Quella di Veronica, figlia dello scomparso direttore sportivo Nino Vita, passata a fare un saluto assieme al figlioletto. Quella della signora Luana, moglie e vedova del presidentissimo Fausto Manfredi che tutti quei giocatori ha sempre considerato come suoi figli. Il tecnico Giuliano Zoratti è il terzo componente di quello staff incredibile a non essere più tra noi.

Gianluca Bondielli