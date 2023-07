Calcio a 7 Serata ricca di reti e di emozioni al “parrocchiale“ di Arpiola. Il Fermento serve una cinquina, vittoria in rimonta per il Facebar La Pineta spegna il Faro Bregasi, l’Orio sale sull’ottovolante

Flash Caffé

4

Facebar

5

FLASH CAFÉ: Pagani, Micheli, De Negri, Barontini, Rosaia, Bellotti, Buluggiu, Scaldarella, D’Angelo.

FACEBAR: Razzoli, Bresciani, Mariani, Simonelli, Ginesi, Cerutti, Bongi, Samb, Surace, Mori.

Arbitro: Cerioli.

Marcatori: Micheli (3), Bellotti, Samb (2), Cerutti, Bongi, Ginesi.

La Pineta

9

Il Faro Bregasi

1

LA PINETA: El Attifi, Uberti, Cocchi, Bellotti, Lecchini, Gussoni, Bernieri, Fontana, Bergamaschi, Cocchi, Ribolla.

IL FARO DI BREGASI: Menchini, Balsamo, Caldi Luca, Caldi Andrea, Bregasi Aldo, Bregasi Giulio, Giromini, Pedinotti, Kadiu.

Arbitro: Cerioli.

Marcatori: Fontana (4), Gussoni, Bernieri, Bergamaschi (2), Ribolla, Caldi Luca.

Orio Team

8

Bar Madonna

2

ORIO TEAM: Agostinelli, Novoa, Cham, Malatesta, Rossi, Luccini, Castellotti Alessandro, Castellotti Emanuele, Pinzuti, Tamagna, Pettazzoni.

BAR MADONNA: Cacchioli, Vegnuti, Caroli Riccardo, Occhipinti, Gneri, Gabrielli Verdi, Menichetti, Caroli Luca.

Arbitro: Cerioli.

Marcatori: Vegnuti, Gneri, Rossi (4), Castellotti Emanuele (3), Luccini.

Fermento

5

Deltasport

1

FERMENTO: Santini, Bernieri Francesco, Bernieri Riccardo, Bertano, Folegnani, Valletta, Giannini, Pellegri, Cappetta, Bouhrame, Ricciotti, Donati.

DELTA SPORT: Menchini, Bortolasi Lorenzo, Bortolasi Giacomo, Conti Simone, Tavaroni, Galeazzi, Conti Mattia, Buccella, Giubbani, Pigoni.

Arbitro: Cerioli.

Marcatori: Pigoni, Giannini (2), Cappetta, Bernieri, Valletta.

ARPIOLA – Serata ricca di gol al “Parrocchiale“ di Arpiola, dove è in corso di svolgimento il torneo di calcio a 7 fortemente voluto dal Mulazzo Calcio e dedicato ai dirigenti Gianni Caldi, Roberto Ruzza e Gian Luca Lucchetti. La manifestazione calcistica va in scena da anni sotto le stelle, portandosi addosso pagine di storia, emozioni calcistiche infinite. Nella prima partita il Flash Caffè scappa via, culla il sogno di una vittoria nello scontro contro il Facebar, ma il neoacquisto della Filattierese Lamin Samb (due gol) sostenuto nell’incredibile rimonta dai vecchietti Bongi, Mariani e dagli affondi di Simonelli e Ginesi, riaprono la partita e alla fine vincono con merito sui giovani pontremolesi nonostante la serata “monstre“ di Micheli, autore di una straordinaria tripletta.

La Pineta spegne la luce del Faro per ben nove volte contro una sola dei villafranchesi. L’Orio Team vince facile sul rimaneggiato Bar Madonna. Il settebello del Fermento inizia la sua avventura sconfiggendo con un mai discusso 5-1 i ragazzotti del “Delta Sport“.