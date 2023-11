Calcio a 5 Serie C2, risorge il Futsal Massa. I ragazzi di coach Aliboni piegano l’Elba 97

Futsal Massa

6

Elba 97

1

FUTSAL MASSA: Russo, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Mussi, Mosti N., Francini, Carrozzo, Rava, Marchi, Bendinelli, Fruzzetti. All. Aliboni.

ELBA 97: Burelli, Ballini, Marini, Cenciarelli, Scarfato, Mazzei, Marrero Penalver, Marchetti, Del Buono, De Pinto, Angiolella Casoni, Martorella. All. Linaldeddu.

Arbitro: D’Agostino di Pisa.

Marcatori: Mussi 3 (M), Fruzzetti (M), Carrozzo (M), Gazzoli (M), De Pinto (E).

MASSA – Boccata d’aria fresca per il Futsal Massa che torna alla vittoria nel campionato di Serie C2 di calcio a 5 sfruttando il facile turno interno contro il fanalino di coda Elba 97. Gli isolani non hanno mai impensierito i ragazzi di mister Aliboni che nel primo tempo avevano già calato un poker di reti. Tutto il team coglie l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione a Nicolas Giovannetti che nel match precedente si era infortunato alla spalla.

Classifica: 22 Futsal Lucchese; 21 Futsal Viareggio e San Frediano; 19 MD United; 18 Massarosa; 16 Cus Pisa e Futsal Massa; 12 Quattrostrade Futsal; 11 Montalbano Cecina; 10 Toringhese; 7 Atletico Viareggio; 4 Scintilla e Giovani Granata; 2 Secur Job; 0 Elba 97.