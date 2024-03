Calcio a 5 Serie C 1. Pari del Città di Massa: "Ottima prestazione»

città di massa

2

futsal torrita

2

CITTÀ DI MASSA: Perini, Dodaro, Verduci, Tenerani, Barsotti, Zoppi, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Bendinelli.

FUTSAL TORRITA: Rossi, Dedja, Vannuzzi, Pinto, Napolitano, Mainò, Juanfran, Derzaj N., Guerra, Dainez, Cassioli, Pellegrino. All. Busato.

Arbitri: Sbaccheri di Firenze e Alaimo di Pisa.

Marcatori: Laaribi (M), Zoppi (M), Cassioli (T), Juanfran (T).

MASSA– E’ finita come all’andata, con un pari e patta, il big match del campionato di serie C1 tra seconda e quarta in classifica. Il Città di Massa ha tenuto testa alla forte formazione senese in un match molto equilibrato dove le difese ed i portieri hanno finito per prevalere sugli attacchi. Nel primo tempo gli ospiti hanno trovato il vantaggio ma sono stati raggiunti prima del riposo dalla rete di Laaribi. Nella ripresa i bianconeri di casa hanno messo la freccia con il gol siglato da Zoppi ma sono stati a loro volta ripresi ad una decina di minuti dalla fine. "Un buon pari – ha commentato il presidente Andrea Vannucci – ottenuto al cospetto di una squadra costruita per vincere il campionato al contrario della nostra che è partita con altri obiettivi. Il nostro intento era quello di fare una bella figura e di giocarcela contro tutti e credo che sin qui ci stiamo riuscendo". Alla fine della stagione regolare mancano più quattro giornate ed il Città di Massa avrà una trasferta difficile ad Arezzo contro il San Giovanni Valdarno che lo segue in classifica di un punto ma con una partita in meno.

CLASSIFICA

66 Versilia, 54 Futsal Torrita, 53 Monsummano, 48 Città di Massa, 47 San Giovanni, 43 Alberino, 38 Tau Futsal, 33 Ibs Le Crete, 27 La 10 Livorno e Verag Villaggio, 23 Virtus Poggibonsi, 16 Five To Five e Deportivo Chiesanuova, 12 GF Rione C5 e Firenze C5.

Gianluca Bondielli