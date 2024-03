Calcio a 5 Nella rassegna di Serie C1. Il Città parte bene poi si arrende. San Giovanni vince in rimonta

San Giovanni

4

Città di Massa

2

SAN GIOVANNI: Turchi, Scarpelli, Gabriel Kerpen, Romano, Cobaj, Bertocci, Begaj, Palomba, Milito, Zago, Jesus Rodriguez, Ioio. All. Massi.

CITTÀ DI MASSA: Perini, Dodaro, Verduci, Zoppi, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini.

Arbitri: Riccardo Muto di Grosseto e Alessio Piffanelli di Pontedera.

Marcatori: Gabriel Kerpen 2 (S), Milito (S), Romano (S), Verduci (M), Bedini (M).

San Giovanni Valdarno – Il Città di Massa ha perso lo scontro diretto per il quarto posto nel campionato regionale di Serie C1. I bianconeri apuani avevano iniziato bene il match concludendo il primo tempo in vantaggio grazie al bel tiro al volo di Bedini. Intorno alla metà della ripresa i padroni di casa sono pervenuti al pareggio grazie ad un’imbucata sul secondo palo. Tre minuti dopo il San Giovanni ha rubato palla e battuto per la seconda volta Dodaro. I massesi non si sono disuniti e al 26’ sfruttando anche Dodaro, usato come portiere di movimento per la sua capacità di giocare coi piedi, sono riusciti a pareggiare con Verduci, appostato sul secondo palo.

La parità, però, è durata soltanto un paio di minuti. I locali sono riusciti di nuovo a passare dopo un’azione insistita. Nel concitato finale la squadra ospite ha cercato in ogni modo di rimettere le cose a posto e nel recupero ha centrato anche un palo clamoroso con Verduci. Sul capovolgimento di fronte poco prima del triplice fischio finale è arrivato anche il gol del 4-2, fin troppo pesante per quanto si è visto in campo.

Gianluca Bondielli