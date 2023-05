Calcio a 5 In Serie A2 si guarda al futuro Il Città è deciso a riscattare la stagione opaca Il numero degli stranieri scende da tre a due

E’ finito da tre settimane il campionato di Serie A2 ed in casa Città di Massa sono in corso le valutazioni del caso. Quella appena conclusa è stata senza dubbio la peggiore delle quattro stagioni vissute nella prestigiosa rassegna nazionale e la squadra massese senza il provvidenziale ritiro di due formazioni stavolta non sarebbe riuscita a guadagnarsi sul campo la permanenza nella categoria. C’è da fare, quindi, un po’ di sana autocritica e provare a programmare attentamente il futuro tenendo conto di tutte le variabili in gioco e in particolare dalla nuova normativa che ridurrà ulteriormente il numero degli stranieri facendolo scendere a due. Tutto questo comporterà un ripensamento della rosa che in questi anni si era affidata molto al blocco spagnolo.

Ci sarà da pescare sul mercato italiano cercando magari di valorizzare ancora di più il “prodotto“ locale. La società ha già avuto un primo summit che, però, è stato interlocutorio. In primis ci sarà da definire se all’interno del gruppo dirigenziale ci saranno o meno dei movimenti in entrata o in uscita e solo in un secondo tempo si potrà concentrare il lavoro sul campo ovvero sulla scelta dell’allenatore e sull’allestimento della rosa. In questo senso ogni valutazione sia sulla sorte del tecnico Riccardo Garzelli, che ha terminato il campionato, e sulle riconferme dei giocatori sono ancora premature.

Gianluca Bondielli