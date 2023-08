Calcio a 5: Futsal Massa inizia la stagione con Marchi e Carrozzo

Prenderà il via lunedì prossimo la pre-season del Futsal Massa. La preparazione della società massese, che inizierà il campionato di Serie C2 il 22 settembre, si svolgerà al centro sportivo Colline Massesi. Al gruppo si sono uniti gli ultimi due acquisti Massimo Marchi e Nicholas Carrozzo. Il primo proviene dal Città di Massa con cui ha fatto le giovanili esordendo anche in prima squadra in Serie A2 proprio con l’allenatore Giacomo Aliboni. Il mister conosce bene anche Carrozzo per averlo allenato nelle giovanili prima del suo passaggio al Massa C5. Questa la rosa completa che si presenterà in preparazione e che verrà logicamente scremata. Portieri: Bertipagani, Fubiani, Mosti, Russo; giocatori di movimento: Rava, Puglione, Bendinelli, Giovannetti, Tognini, Ga. Mussi, Lenzetti, Mosti, Gi. Mussi, Mapelli, Vignali, Pintore, Trapani, Balderi, Lucchetti, Sarno, Tornabuoni, Davini, Raffi Marchi, Carrozzo.

Il programma delle amichevoli pre-campionato: 5 settembre contro il Versilia (C1), 8 Settembre contro il Citta di Massa (C1), 12 Settembre Toringhese (C2), 13 Settembre Vigor Fucecchio (B).