Calcio a 5 Finale amara in Coppa Toscana di C2 Futsal, la strada promozione ora passa dai playoff

Una grande delusione ma che va messa da parte in fretta. Il Futsal Massa Mad Project è rimasto con l’amaro in bocca dopo la finale della Coppa Tocana di serie C2 persa domenica pomeriggio a Fucecchio. I ragazzi allenati da Cesare De Angeli hanno visto sfumare in extremis uno dei traguardi stagionali dopo essere stati bravi a sconfiggere di misura in semifinale il Real Calcetto Rapolano. In finale l’ha spuntata il Centro Storico Lebowski nonostante i fiorentini siano stati sotto per lunghi tratti di gara. La compagine massese, infatti, si è portata sul 2 a 0 nel primo tempo e nella ripresa era avanti 3 a 2 prima del black out che le è costato il trofeo. Dispiace perché il match è stato molto equilibrato ed a fare la differenza alla fine sono stati soltanto degli episodi.

Adesso agli apuani non resta che voltare subito pagina perché venerdì sera li attende un impegno ancor più importante visto che in palio c’è la promozione in Serie C1. Ad Oltreserchio è in programma la semifinale dei playoff contro il San Macario, terzo classificato nel girone davanti proprio al Futsal Massa Mad Project. Chi passerà il turno incontrerà in finale il Cus Pisa.