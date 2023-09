Calcio a 5: Città di Massa Esordio di Fuoco a Massa con i Bianconeri del Tau Futsal

Parte questa sera (ore 21:30) dalla palestra di Orentano a Pisa la nuova avventura del Città di Massa nel campionato di futsal di serie C1. I bianconeri affronteranno il Tau Futsal e le parole della vigilia sono affidate al nuovo tecnico Cesare De Angeli: "Abbiamo intrapreso questo nuovo progetto con serietà, determinazione e spirito di sacrificio. I ragazzi stanno lavorando bene, si sono messi a disposizione e sono soddisfatto del loro impegno. C’è, però, ancora tanta strada da fare, siamo solo all’inizio. Questo primo test sarà molto importante; mi aspetto di trovare un gruppo compatto, pronto a dare battaglia su tutti i campi senza mai mollare". Il Città di Massa ha scoperto gli ultimi nomi della rosa. Il gran colpo è la conferma del top player Luca Dodaro tra i pali che avrà ancora come secondo Nicolò Stagnari. Del gruppo fanno parte anche i giovani Matteo Mainolfi, Ivan Diegogianpietro e Khalil Laaribi oltre a Matteo Bedini, che viene dal calcio a 11 e di cui si dice un gran bene. Nella Coppa Toscana di serie C1 il Città di Massa esordirà il 2 ottobre in casa nel derby d’andata contro il Versilia C5. Il ritorno è fissato per il 13 novembre.