Calcio a 5: Alessio Marangon da Massa al Prato in Serie A2

Nuova avventura in Serie A2 per il massese Alessio Marangon. Il pivot classe 2000 nonostante la mancata iscrizione del Città di Massa al campionato nazionale di futsal rimarrà nella stessa categoria grazie alla chiamata del Prato C5. I lanieri credono molto in questo giovane di grande qualità e prospettiva e in particolare mister Bearzi che lo ha già visto più volte all’opera. Per Marangon questa sarà la quarta stagione nel campionato di serie A2.

Il ragazzo si era messo in mostra a suon di gol nella Juniores Nazionale del Città di Massa sotto la guida di Giacomo Aliboni nella stagione 20202021 tanto da guadagnarsi qualche convocazione con la prima squadra bagnata col primo gol nel futsal che conta. L’anno seguente Alessio ha fatto parte in pianta stabile del gruppo di serie A2 allenato da Aliboni collezionando 18 presenze e 1 rete. L’ultima stagione è stata quella della definitiva consacrazione per il ventitreenne massese che ha giocato con maggior continuità scendendo in campo 25 volte e siglando 5 gol. Adesso è pronto per la sua prima esperienza fuori fuori da casa nel calcio a 5.

