Cadetti in luce alla fase interprovinciale Linda Della Bona argento nei 1000 metri

I Runnerini Doc Afaph tengono alti i colori della nostra provincia nella prima giornata dei Campionati di società della Fidal, fase interprovinciale per Cadetti, che si è svolta al campo scuola di Pistoia. Nutrita la schiera degli avversari contro i quali gli atleti della coach Vittoria Bertelloni e del tecnico Gildo Fialdini si sono confrontati tra prove di velocità, resistenza, salti e lanci. Un plauso meritatissimo per una batteria condotta in solitario, per la cadetta Linda Della Bona, seguita dal tecnico Paolo Battelli, che in 3’27“73 ha conquistato l’argento nei 1000 metri. Sicuramente in un turno più veloce, non avendo dalla sua un accredito, avrebbe potuto abbassare ulteriormente il proprio personale. Nella velocità degne di nota le performance delle compagne di squadra negli 80 piani. Esordio per Petra Agata Bonini 25° in 11“72; Giulia Marchini 69° in 13“; Emma Mornelli 72° in 13“53. In ambito maschile in luce sui 150 metri Daniel Uwamanam. Con la sua falcata da gazzella è giunto 26° in 20“06. Ci mette il cuore e l’impegno anche Lorenzo Coltelli, 37° con 21“19.

Doppie sfide per gli altri cadetti della squadra reduci dalle sfide indoor di Marina di Carrara e dalle campestri Csi. Gabriele Verzichelli ha mostrato la sua potenza nel peso giungendo 11° con 9,26 metri e 10° nel salto in lungo con 5.14. Ancora applausi per Gabriel Christian Goga 33° sugli 80 metri (10“75) e 12° nel lungo con 5,08 metri. Nicola Cuturi e Gabriele Giannetti, rispettivamente 28° e 31° negli 80 piani (10“59 e 10“68), si sono prodotti nel lungo (4,66 e 4.31 metri) con prove un po’ al di sotto delle proprie potenzialità. "Tutta la squadra – ha dichiarato coah Bertelloni – si allena alacremente per ogni appuntamento agonistico e sicuramente anche il 2 aprile a Lucca, nella seconda tranche dei Cds cadetti, farà bella figura anche in altre specialità".