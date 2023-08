Buon pareggio di rimonta sul campo del Pontedera Di Gennaro colpo mercato

pontedera

1

carrarese

1

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis; Guidi, Espeche, Angori; Perretta, Benedetti (35’ st Provenzano), Catanese (43’ st Marrone), Ambrosini (20’ st Martinelli); Delpupo (20’ st Paudice), Ianesi (35’ st Fossati); Nicastro (43’ st Selleri). A disp: Stancampiano, Gagliardi, Salvadori, Ciofi, Disegni. All. Canzi

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro (1’ st Cartano), Illanes, Imperiale; Zanon (21’ st Grassini), Belloni, Schiavi (1’ st Zuelli), Palmieri (21’ st Sementa), Cicconi; Panico (27’ st Morosini), Simeri (27’ st Capello). A disp: Tampucci, Mazzini, Sansaro, Opoola, Raimo. All. Dal Canto

Marcatori: 7’ pt aut. Simeri; 36’ st Illanes

PONTEDERA - Una bella Carrarese ha chiuso con un pareggio (1-1) in rimonta la sfida a Pontedera, ultimo test prima del campionato. L’approccio alla gara è stato subito col piede sull’acceleratore per garantirsi un immediato possesso-palla, come in effetti è accaduto, e arrivando a portare anche cinque uomini nell’area di rigore locale. Peccato però che il primo a sbloccare il risultato sia stato il Pontedera grazie ad una inzuccata di Espeche (angolo di Ianesi) con palla carambolata sulla spalla di Simeri e finita alle spalle di Bleve. La reazione del 3-5-2 dalcantiano ha comunque prodotto tre buone occasioni nella prima mezzora con le conclusioni di Belloni (19’) e i due sinistri di Palmieri (25’ e 27’) tutte bloccate da Lewis prima che il tecnico di casa apportasse accorgimenti difensivi scambiando le marcature su Simeri (Guidi) e Panico (Espeche). Fino al duplice fischio è rimasta così la solita gran mole prodotta da Schiavi e soci, ma senza sbocchi verso la porta del Pontedera.

Sotto gli occhi interessati di Federico Vettori, vice di Indiani nell’Arezzo che alla seconda giornata ospita la Carrarese, al rientro in campo Dal Canto ha effettuato due cambi ma la sua squadra ha tenuto la medesima intensità. E se è stata pure sfortunata quando sfruttando un’errata uscite della difesa di casa il destro rasoterra di Simeri ha trovato il palo a ribattergli la conclusione (7’), non si è persa d’animo riuscendo a trovare il pari con un colpo di testa di Illanes (su calcio d’angolo) che 5’ più tardi si è visto negare da una prodezza Lewis il possibile ribaltone. Poi, a tempo scaduto, è stato Cicconi a divorarsi la palla del possibile successo, calciando alto a Lewis ormai superato.

Ieri pomeriggio la società Carrarese Calcio 1908 ha perfezionato il passaggio a titolo definitivo dalla Feralpi Salò del difensore centrale Matteo Di Gennaro (classe 1994) che si lega agli azzurri fino al 30 giugno 2025. Oggi la Carrarese sosterrà un allenamento congiunto con il Seravezza.