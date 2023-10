Boxe C’è soddisfazione in casa della Pugilistica Bertola Festival dell’Oriente Bilancio positivo per il ds Franchini

"Tutto bene, due belle giornate di noble art, match validi, pubblico interessato". C’è soddisfazione in casa della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ dopo la due giorni che ha visto la società di via Cattaneo protagonista a Carrarafiere nell’ambito del “Festival dell’oriente“ con i tre memorial dedicati a Luca Gasparotti, Dino Galli e Umberto Franchi, e con una riunione interregionale di boxe tutta al femminile.

A fare un bilancio è il ds Franco Franchini (nella foto): "Siamo contenti del livello tecnico dei combattimenti e anche i verdetti sono stati veritieri, anche se forse gli arbitri potevano dare la vittoria al giovane Luca Zaccagna (Junior 67 kg.) che invece ha impattato al suo debutto. Non era prevista la sconfitta di Keoma Buselli, ma una giornata storta può capitare a tutti. I nostri ragazzi (sei i gialloazzurri impegnati sul ring, ndr) lavorano bene e migliorano. Ciascun maestro ha il metodo ma i risultati ci sono".

Soddisfazione anche per la boxe in rosa dove la beniamina di casa Elisa Castiglione ha vinto il suo match. Adesso la Pugilistica è già impegnata nella organizzazione dei campionati italiani elite che si terranno a Chianciano Terme, nel senese, dall’8 al 15 dicembre, ma se ci sarà la disponibilità della Dogali, da via Cattaneo verranno organizzate anche le finali dei campionati regionali elite dal 17 al 19 novembre.

ma.mu.