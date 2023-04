Bonini al Trofeo delle Regioni E la Massese è già in vacanza

La cena sociale di ieri sera, nella quale staff e squadra hanno potuto festeggiare la permanenza in Eccellenza, ha sancito di fatto il termine della stagione agonistica della Massese. A campionato ormai concluso non sono previsti, infatti, ulteriori allenamenti ed è stato dato a tutti il definitivo "rompete le righe". In pratica l’unico giocatore bianconero costretto agli ’straordinari’ è Mattia Bonini che, a partire da questo pomeriggio, parteciperà con la rappresentativa under 19 della Toscana al Trofeo delle Regioni in corso di svolgimento in Piemonte. Per il duttile atleta massese, classe 2004, questa convocazione rappresenta un ulteriore riconoscimento alla buona stagione effettuata col suo club.

Mattia è stata una quota inamovibile nello scacchiere zebrato giostrando a seconda delle necessità da esterno sia basso che alto. Nella selezione toscana, fra l’altro, è stato inserito proprio nella casella dei difensori anche se il ragazzo nasce con caratteristiche più offensive e proprio quando il nuovo tecnico Giuseppe Della Bona lo ha avvicinato alla porta avversaria promuovendolo nel tridente d’attacco ha fatto vedere le cose migliori. Mattia Bonini ha concluso il campionato con 2 reti all’attivo e 26 presenze sulle 30 previste.

Il giocatore si candida logicamente ad essere un punto fermo della Massese anche nella prossima stagione visto che in Eccellenza dovrebbero essere riproposte le quote, seppur limitatamente alle annate 2003 e 2004. In quest’ottica anche l’altro Bonini, Luca, dovrebbe essere uno dei confermati. Il centrocampista classe 2003 è stato in pratica un altro titolare fisso dimostrando personalità e temperamento. L’unica controindicazione per una sua permanenza alla Massese potrebbe essere rappresentata da eventuali problemi di studio.

Gianluca Bondielli