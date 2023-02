Bocche cucite Tosi si dimette?

Non ha voluto parlare nessuno della Massese a fine partita ma l’aria che si respira è davvero tesissima. La squadra al triplice fischio finale si è fermata come di consueto sotto la curva per rendere conto ad una tifoseria ormai completamente spazientita. Il tecnico Marco Tosi, che in tre gare ha ottenuto altrettante sconfitte, era logicamente molto dispiaciuto ed in queste ore sta valutando se rassegnare o meno le dimissioni perché ha provato quanto in suo potere ma non sta vedendo la reazione che sperava. Il mister livornese proprio in prossimità della sala stampa ha dato vita, fra l’altro, ad un acceso confronto verbale con il capitano Yuri Papi. La situazione, insomma, pare fuori controllo. Quella con il Montespertoli era una partita assolutamente da non perdere ed invece la squadra non ha dato nemmeno stavolta le risposte che ci si aspettava. Tutti sono in discussione a cominciare dalla dirigenza proseguendo con la guida tecnica e terminando con i calciatori che ormai non sembrano trovare più il bandolo della matassa.