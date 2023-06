Bernardotto scalpita per una maglia da titolare

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Fiamozzi, Kabashi, Cigarini, Nardi, Guiebre; Lanini, Pellegrini. A disp. Voltolini, Luciani, Cremonesi, Hristov, Sciaudone, Rossi, Vallocchia, Rosafio, Capone, Varela. All.: Diana.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Bernardotto. A disp: Rovida, Satalino, D’Ambrosio, Folino, Frey, Coccia, Mercati, Palmieri, Cerretelli, Giannetti, Energe. All. Dal Canto.

Arbitro: Eugenio Scarpa di Collegno.

Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Francesco Romano di Isernia.

Quarto uomo: Angelo Davide Lotito di Cremona.

Stadio: Mapei (ore 14,30).

CARRARA – Formazione fatta o quasi per la Carrarese che potrebbe confermare l’undici di domenica scorsa con la sola variante di Bernardotto per Giannetti. Occhio, però, ai possibili inserimenti nei titolari di Coccia e Cerretelli. Idee chiare anche per la Reggiana dove rienterà Cigarini e Fiamozzi sostituirà lo squalificato Guglielmotti.