Bene Paci e Bonini. Mister Tazzioli ha molto lavoro

PACI 6,5. Non convince nel primo tempo ma nella ripresa si riscatta con alcuni interventi che limitano il passivo.

BERTONELLI 5. Gli avversari attaccano soprattutto sulla sua fascia mettendolo in difficoltà. Dal 46’ SCARF 5.5. Un rientro poco marcante.

MARCHINI 6. Dietro uno dei pochi che non perde la bussola. Dal 54’ BENNATI 5.5. Viene schierato da terzino ma per lui è difficile entrare in una squadra ormai allo sbando.

FORTUNATI 5.5. Garantisce filtro ma è carente in fase d’impostazione.

TERIGI 5.5. Da un giocatore della sua esperienza ci si aspetta che comandi la difesa in modo diverso.

ANDREI 5. Spostato al centro per necessità, in un ruolo comunque ben conosciuto, fa acqua. BONINI 6. Collocato in un’inedita posizione di laterale destro alla fine svolge ugualmente il compitino.

VIGNALI 5.5. Tazzioli lo mette dentro dopo l’intervallo ma il capitano non è al meglio e si vede. SIDIBE 5.5. Alterna errori a intuizioni come quella che libera Catola nel primo tempo.

CATOLA 5.5. Nel primo tempo è l’unico a rendersi pericoloso nella ripresa sparisce progressivamente dal campo. Dall’87 FROSINA n.g.

CORNACCHIA 6. Ha piedi buoni ma predica nel deserto.

BRACCI 5. Si vede pochissimo da esterno alto di sinistra. Dal 70’ BARACCHINI 5.5. Combina poco nei 25’ finali.

ALL. TAZZIOLI 5. Massese sconclusionata, con tanti giocatori cambiati di ruolo, che non punge in attacco.

Gian. Bond.