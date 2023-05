Bellotti salomonico "Vietato fare calcoli contro il Messina"

Cresce l’attesa per la gara di ritorno della finale scudetto che l’Apuania Tennistavolo giocherà domenica pomeriggio (ore 17) al palazzetto di Avenza. Dopo il successo per 2-4 il riva allo stretto di Messina, i carraresi hanno messo le mani sul titolo tricolore e adesso i gialloazzurri hanno a diposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio) mentre in caso di sconfitta per 2-4 si andrebbe a gara tre, ancora a Carara perché meglio classificata nella regular season.

"E’ stato un risultato importante ma assolutamente non definitivo ai fini dell’assegnazione del titolo – dice il presidente Guglielmo Bellotti (nella foto) –. Vincere il primo incontro in casa loro è stata una vera e propria impresa perché il contesto non era semplice. Sono molto contento perché abbiamo messo un tassello importante ma non definitivo, ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra e restare concentrati sul prossimo incontro perché le sorprese sono sempre possibili. Bellotti ricorda l’imprevidibilità delle partite: "Il nostro atleta Andrej Gacina aveva uno score di otto vittore consecutive contro il portoghese Joao Monteiro ma a Messina è incappato nella prima sconfitta. Le squadre che arrivano ad una finale playoff generalmente sono le migliori e hanno tutto il necessario per competere ad armi pari".

ma.mu.