Battuto il Sestri Levante

La Carrarese si è aggiudicata di misura, col risultato di 2 a 1, la “sgambata“ disputata ieri pomeriggio allo stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionicil. Azzurri di Carrara contro l’Unione Sportiva Sestri Levante, squadra militante in serie D . Mister Dal Canto per questo allenamento congiunto ha schierato la squadra col solito modulo 3-5-2 con Breza in porta e difesa guidata da Pinto con Pelagatti e Imperiale ai lati. In mediana Frey e Coccia hanno giostrato larghi con Cerretelli, Schiavi e Palmieri al centro. In avanti Energe ha fatto coppia con Capello. Il primo tempo si è concluso sull’uno a uno con rete azzurra siglata dal bomber Capello. Nella ripresa il tecnico veneto ha dato spazio a tutti gli altri componenti della panchina. Il gol vittoria è stato firmato da Cerretelli. Al termine dell’allenamento ha rilasciato una dichiarazione il difensore Pierluigi Pinto, pienamente recuperato dopo la lunga assenza: "Pian piano sto recuperando il ritmo partita dopo il lungo stop ma sono contento perché il ginocchio risponde bene ed è già un bel passo in avanti. Cresce anche la confidenza nei movimenti e quindi allenandomi duramente insieme ai miei compagni, spero di poter essere utile nei playoff che andremo a disputare da qui’ a breve. Già la prossima settimana sarà quella “tipo“ in vista del nostro esordio".