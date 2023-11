Basket Si gioca domani alla palestra Doganli Promette spettacolo l’infuocato derby tra Audax e Legends

Sarà un derby tra due squadre incerottate, un po’ deluse ma bramose di un pronto riscatto, quello che giovedì sera andrà in scena alla Dogali (ore 21), nel recupero della quinta della “Divisione regionale 1“, tra Legends e Audax. Già in calendario quindici giorni fa, la gara era stata rinviata a causa dell’allerta arancione e nel frattempo nessuna delle due formazioni ha portato punti in cascina. I Legends hanno perso le due partite giocate (Grosseto e Calcinaia), l’Audax ha osservato il programmato turno di risposo e ha perso l’unica partita giocata (Lucca). Ambedue si presentano al derby con assenze pesanti: tra i gialloviola manca l’ala Fontanelli ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio (rientrerà per Natale), una assenza che sta pesando nella economia del gioco della squadra di coach Antonio Fiorani; mentre tra i gialloazzurri mancheranno le ali Tealdi e Riccardi (anch’essi alle prese con il recupero degli infortuni patiti nello scorso campionato) ma mancherà anche la guardia Eerikinharju che contro il Lucca è riuscito farsi espellere e a rimediare due giornate di squalifica. Al suo posto coach Andrea Cristelli farà debuttare il nuovo acquisto, la guardia dominicana Morillo Gomez (nella foto). Con i Legends saliti dalla Promozione e l’Audax retrocessa motu proprio dalla C silver, questo derby ha il fascino dell’inedito.

ma.mu.