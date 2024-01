Basket. Prosegue la corsa dell’Audax Under 15 verso la vetta

Continua la rincorsa della formazione under15 dell’Audax alle posizioni di vertice della classifica. Nella seconda giornata di ritorno del campionato di categoria, girone B, la squadra si impone sul Ludec Porcari per 56-47 (parziali 22-7, 32-19, 40-34). Gara tirata e combattuta, con i locali che con un gran primo tempino chiuso a +15, conducono per tutta la partita, anche se gli ospiti, dopo un secondo quarto equilibrato (10-121), provano a recuperare al rientro in campo dopo il riposo lungo (parziale terza frazione 8-15). I gialloazzurri però stringono i denti e nell’ultimo quarto gestiscono il vantaggio e chiudono a +9. Lo score: Massimo Carro 33, Fantoni 19, Matteo Carro 4, Corbani, Raggi, Remedi, Biagini, Bini, Innocenti, Menconi, Andreani, Gavarini. La classifica: Pontedera 24, Etrusca San Miniato 20; Calcinaia 18; Valdera Capannoli, Audax Carrara e Massa 14; Cascina e Ludec Capannori 10; Dream Pisa 4; Basket Lucca 2; GMV Ghezzano 0.

ma.mu.