Basket Nella “Divisione regionale 2“ ligure. La Pontremolese mette nel mirino il My Genova. Filippi: "Confronto da vincere per rilanciarci»

La Polisportiva Pontremolese è pronta per affrontare stasera alle 21 al “PalaBorzacca“, nella penultima asperità del girone di andata del campionato di pallacanestro “Divisione regionale 2“ ligure, i genovesi My Basket Genova B. Una partita dove il pronostico pende dalla parte dei liguri ma da vincere per i lunigianesi soprattutto dopo la sconfitta di misura (64-62) registrata in settimana a Chiavari contro il Villaggio Sport. "Intanto – attacca il team manager Paolo Filippi – speriamo che piano piano i problemi che non ci hanno mai abbandonato dall’inizio del campionato si risolvano, questa sera. La partita è fondamentale per noi contro una squadra che ci sovrasta di quattro punti, una vittoria ci rilancerebbe nel morale e anche in classifica. Sarà importante l’approccio alla gara che va interpretata al massimo della concentrazione".

Il quintetto del Pontremoli diretto da coach Novelli per l’incontro di stasera poggerà su: Ulivi, Sordi, Montano, Carlotti Gabriele, Fenucci, Filippi, Reggiani, Longinotti, Furlan.