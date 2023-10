Basket Nella “Divisione regionale 1“ Legends, turno di relax Si punta a recuperare gli atleti infortunati

Turno di riposo per i Carrara Basket Legends (la presenza di un numero dispari di squadre impone che tutte le formazioni osservino una giornata di stop programmata). Un riposo che arriva alla terza giornata della divisione regionale 1, con i gialloviola che per 40 minuti stanno alla finestra godendosi il primato in classifica (seppure in condominio con Rosignano, Invictus Livorno e Valdicornia Venturina).

"Stiamo andando bene e siamo contenti. Speriamo di non avere altre defezioni perché al completo siamo pericolosi – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) – mi aspettavo di giocare le nostre partite alla pari con le altre squadre, ma non mi aspettavo un avvio così. Di noi il Donoratico ha detto che siamo una squadra decisa, coesa e fisica, ed è vero. Tra la fine del secondo e l’inizio del terzo tempino, abbiamo messo la partita nei binari giusti a noi più congeniali. Giocare contro di noi non sarà facile ".

Il riposo arriva propizio per recuperare qualche infortunato: Fontanelli ha rimediato una botta con Donoratico (ha giocato pochi minuti) e non si è allenato tutta la settimana, come pure Benfatto. Fiorani resta prudente e rimanda ulteriori valutazioni dopo il trittico che attende la squadra a fine mese, quando in una settimana incontrerà prima il Lucca (domenica 29), quindi il derby con l’Audax (giovedì 2 novembre) e il Grosseto (domenica 5).

