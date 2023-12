Basket Nella “Divisione regionale 1“. L’Audax di Cristelli all’esame Venturina. Assente Bianchini

Cerca di costruire una striscia positiva, l’Audax che questa sera (ore 21) gioca sul parquet di Campiglia Marittima per affrontare il Valdicornia Venturina nella gara valida per la decima giornata della divisione regionale 1. I gialloazzurri hanno fame di punti e dopo un avvio deludente e non degno di una nobildonna decaduta (anche se motu proprio, avendo rinunciato alla serie C) la squadra di coach Andrea Cristelli punta a replicare il successo interno con Calcinaia per abbozzare una continuità che fino ad ora è mancata. Ma quello che più continua a mancare è il gioco di squadra e molto dipende sempre da iniziative individuali. E anche con Calcinaia, nonostante la vittoria, non è stato un bel vedere: una difesa che si distrae e si fa sorprendere, un attacco che fatica a trovare soluzioni idonee, magari anche facili, ma efficaci.

Cristelli dovrà fare a meno di Bianchini (nella foto), non tanto per l’infortunio dal quale ormai l’ala è guarita, ma, come dice il ds Massimo Alibani "per una pausa di riflessione" che nel codice gialloazzurro vuol dire che non ci siamo. In classifica il Valdicornia è quinto con 10 punti (cinque vittorie e tre sconfitte, 543 i punti realizzati e 533 quelli subiti, differenza +10) mentre l’Audax è nona con tre vittorie e cinque sconfitte (575 punti realizzati e altrettanti subiti, differenza 0).

ma.mu.