Basket Nella “Divisione regionale 1“ I Legends di Fiorani nella tana del Lucca "Partita complicata"

Tornano in campo dopo il previsto turno di riposo (il numero dispari di squadre partecipanti, impone a tutte una giornata di stop a rotazione) i Carrara Basket Legends che questo pomeriggio (ore 18,30) fanno visita al Basket Lucca per la quarta giornata del campionato di divisione regionale 1. Solo il turno di riposo ha fermato lo spumeggiante inizio stagione dei gialloviola, al loro primo anno nella ex Serie D e che oggi sono intenzionati a riprendere il cammino vincente davanti ai lucchesi, avversari di turno. "E’ una partita complicata, Lucca è una squadra attrezzata per questo campionato e ha già fatto bene nella passata stagione – dice coach Antonio Fiorani (nella foto) –. Quest’anno ha iniziato balbettando un po’ (1 vittoria e 2 sconfitte, ndr), ma è un gruppo temibile. In campionato c’è molto equilibrio, basta poco per fare bene o male, la pausa non ci ha danneggiato, ma non siamo riusciti a recuperare nessuno".

Il tecnico non potrà ancora disporre dell’infortunato Fontanelli, mentre Benfatto sarà in panchina solo per onor di firma. Fiorani potrà invece disporre di Michele Diamanti, ma per ragioni di lavoro non potrà contare sulla presenza del fratello Lorenzo. Lo stop forzato ha fatto perdere ai Legends il vertice della classifica, ma con l’Invictus Livorno i carraresi sono rimasti gli unici imbattuti del girone.

ma.mu.