Basket Nella “Divisione regionale 1“ I Legends affondano contro il Calcinaia Terza sconfitta di fila

Legends carrara

62

Calcinaia

75

LEGENDS CARRARA: Viola 16, M. Diamanti 15, Donati 14, N. Tongiani 9, Benfatto 4, Bordigoni 4, L.Diamanti, Leonardi, M. Tongiani. All. Fiorani.

CALCINAIA: Dal Canto 6, Nufrio 5, Foschi 13, Donati 17, Pasquinelli 7, Bartalucci 10, Nelli 3, Franceschi 5, Gambini, Landi 9. All. Salvadori.

Arbitri: Andreani di Arezzo e Tabarin di Pistoia.

Parziali: 16-22, 34-44, 44-61.

CARRARA – Terzo passo falso consecutivo dei Legends che tra le mura amiche cedono davanti al Calcinaia con un -13 finale nella 7ª giornata della “Divisione regionale 1“. Gialloviola ancora a ranghi ridotti, solo nove a roster e senza Fontanelli, sempre a rincorrere ma con percentuali al tiro insufficienti mentre i pisani costruiscono il successo tempino dopo tempino. Al primo intervallo breve è -6, uno svantaggio piccolo ma che suona già come un campanello di allarme . Nella seconda frazione gli ospiti allungano e salgono a +10 (parziale 18-22). Per i locali è un distacco pesante ma ancora recuperabile. La reazione dei Legends non arriva e con un altro parziale favorevole (10-17) il Calcinaia sale a +17. Tardiva la reazione locale nel quarto tempino (parziale 18-14) utile solo per abbassare il gap finale. Male le percentuali dalla distanza (1-13 pari all’7,7), insufficiente da sotto (2146 pari al 45,6), bene ai liberi (1721 pari all’80,9).

ma.mu.

Nella foto, Jacopo Donati