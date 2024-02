Basket, Nella “Divisione regionale 1” derby infuocato. Audax e Carrara Legends promettono scintille. Palla a due alle ore 21 al palazzetto di Avenza

Secondo derby di stagione tra Audax e Legends che questa sera (palazzetto di Avenza, ore 21, porte girevoli) si affrontano nel turno infrasettimanale, quinta di ritorno della Divisione regionale 1. Dopo la gara di andata (vinta di misura dai Legends 62-60) il calendario mette di fronte due squadre che stanno attraversando due momenti diversi: clima euforico in casa gialloviola dopo il successo con la capolista Lucca, clima mesto in casa gialloazzurra dove, dopo gli ultimi rovesci (che non sono temporali di stagione, ma una perturbazione che dura da inizio campionato) non si sa più a che santo votarsi.

"Speriamo di vincere – dice coach Antonio Fiorani dei Legends che deve rinunciare all’infortunato Peselli –. È una partita da affrontare con la giusta attenzione dove cercheremo di sfruttare i nostri lunghi. Per tutte le gare occorre il giusto approccio, con una difesa tosta perché noi non abbiamo molti punti nelle mani".

Massimo Alibani è deluso, ma non rassegnato: "Siamo sempre nelle stesse condizioni, perdiamo giocatori e non recuperiamo nessuno – dice il ds dell’Audax riferendosi agli infortunati Ristori e Peselli –. La squadra è in difficoltà, non riesce ad allenarsi bene anche se gli under ci mettono tanto impegno, ci vuole il tempo che non c’è più, ma l’Audax non muore mai e il veleno è nella coda". In classifica l’Audax (che gioca in casa) è 11esima con 10 punti, mentre i Legends sono settimi con 18 punti.

ma.mu.