Basket Nel campionato di “Divisione regionale 1“. Legends, test in casa della Liburnia. Fiorani: "Vietato guardare i numeri»

Trasferta impegnativa per i Legends che questo pomeriggio (ore 18,15) fanno visita alla Liburnia Livorno per la giornata numero dieci del campionato di “Divisione regionale 1“. Con il successo interno sul Bellaria Pontedera, i gialloviola hanno nuovamente mosso la classifica e la trasferta di oggi è un buon test per verificare la salute dei ragazzi di coach Antonio Fiorani (nella foto). "La Liburnia è una quadra forte che fino ad ora ha raccolto meno di quello che merita, anche rispetto ai giocatori che schiera in campo – dice Fiorani che teme il match odierno e commenta la partita con il Pontedera –. A noi il punteggio finale sta un po’ stretto (71-65, ndr), siamo stati sempre avanti, abbiamo sempre controllato, ma non siamo riusciti a dare il colpo decisivo, così che loro sono sempre rimasti in partita e alla fine è stato solo + 6".

Per la gara di Livorno Fiorani avrà a disposizione entrambi i fratelli Diamanti, sarà ancora assente Fontanelli, mentre Leonardi ha qualche problema fisico ed è in forse. In classifica i carraresi sono a quota otto (otto partite giocate, quattro successi e quattro sconfitte, 500 punti realizzati e 510 subiti, differenza -10) mentre i labronici sono a quota sei (sette partite giocate, tre vittorie, quattro sconfitte, 477 punti segnati e 505 subiti, differenza -28).

ma.mu.