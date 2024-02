Basket Luci e ombre nella Divisione regionale 1. Legends a tutto gas, Audax col freno a mano tirato

Legends a tutto gas, Audax in panne. Ancora un bilancio da montagne russe per le due squadre carraresi impegnate nel campionato di divisione regionale 1, girone A. La quarta giornata di ritorno sdogana i gialloviola come la matricola terribile che si toglie grandi soddisfazioni con le squadre di alta classifica. Donoratico e Rosignano all’andata, Lucca nel ritorno, che alla Dogali hanno lasciato i due punti in palio. Contro i lucchesi i Legends hanno faticato non poco e il risultato è stato in bilico fino alla sirena (+2 finale), ma la squadra ha mostrato di essere temprata per carattere, determinazione e solidità. Con questa partita i Legends hanno portato a nove i successi, la strada per la salvezza è ancora lunga ma le basi per una salvezza tranquilla e anticipata ci sono tutte.

Aria diversa in casa Audax dove nel nuovo anno la squadra non riesce proprio a vincere (l’ultimo successo risale al 17 dicembre in casa della Liburnia mentre tra le mura amiche non vince dal 10 dicembre). Ma quello che più sconcerta è che la squadra non riesce a trovare il bandolo di una matassa che appare sempre più ingarbugliata, per bloccare l’emorragia in corso e da lì ripartire nella risalita, verso una posizione di classifica più consona ad una nobile decaduta.

La classifica: Lucca e Donoratico 22; Rosignano, Grosseto, Calcinaia e Valdicornia 20; Legends Carrara 18; Invictus Livorno 14; Castelfranco e Viareggio 12; Audax Carrara 10; Liburnia Livorno 8; Bellaria Pontedera 6.

ma.mu.