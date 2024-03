Basket. Legends alla ribalta. C’è da riscattare la frenata a Calcinaia

E’ un Legends in cerca di riscatto quello che domani pomeriggio (Dogali, ore 18.30, porte socchiuse) ospita il Valdicornia per la ottava di ritorno della divisione regionale 1. La sconfitta di Calcinaia e le contemporanee vittorie di Castelfranco a Pontedera e di Invictus Livorno di misura nel derby contro la Liburnia, hanno risucchiato i gialloviola sullo spartiacque che separa la zona play off e quindi la salvezza, dalla zona retrocessione diretta. "Il Valdicornia è una buona squadra, atletica, con i giusti lunghi, un play che probabilmente è il migliore del campionato, ha buoni tiratori e giusti esterni - dice coach Antonio Fiorani (nella foto) che non potrà disporre del pivot Donati – la partita è aperta, rispetto per gli avversari, ma cercheremo di vincere". Fiorani analizza anche la sconfitta di Grosseto, terza di un trittico da dimenticare al più presto: "E’ stata la migliore gara delle ultime tre giornate, abbiamo avuto un brutto avvio, ci siamo ripresi nel terzo tempino dove siamo saliti anche sul +1, ma nell’ultimo quarto il nostro attacco è andato in difficoltà". In classifica i Legends sono settimi a 18 punti, in condominio con Castelfranco e Invictus Livorno, mentre il Valdicornia è quinto con 24 punti a sua volta in condominio con Donoratico, Calcinaia e Rosignano. All’andata è finita 66-57.

ma.mu.