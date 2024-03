Basket Legends a caccia di punti salvezza. Prova il ’colpaccio’ con la Liburnia Livorno

Sono punti salvezza, quelli che questa sera (Dogali, ore 21.15, porte girevoli) i Legends cercano contro la Liburnia Livorno nell’anticipo della giornata numero dieci del girone di ritorno della divisione regionale 1. Tornati al successo (67-83 in casa del Bellaria Pontedera) dopo quattro sconfitte consecutive, i gialloviola provano a mettere punti pesanti in cascina per poi evitare sorprese negli ultimi 120 minuti della stagione. I numeri vedono favorita la squadra del play Tongiani che in classifica occupa il settimo posto a quota 20 (10 vittorie e 10 sconfitte, 1274 punti realizzati e 1279 quelli subiti, differenza -5) mentre i labronici occupano la 12esima posizione a quota 8 (4 vittorie e 16 sconfitte, 1279 punti realizzati e 1401 quelli subiti, differenza -122). E poiché mancano solo quattro giornate alla fine del torneo (in palio restano solo 8 punti) e la Liburnia è staccata di 12 punti all’ottava posizione (l’ultima utile per salvarsi), i livornesi sono già retrocessi, ma non per questo renderanno vita facile ai carraresi. All’andata i Legends strapparono un successo di misura per 52-53. ma.mu.