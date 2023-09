Basket In Serie C inizia il conto alla rovescia per la Coppa Toscana. CmC, allestito un gruppo equilibrato Fiaschi: "I ragazzi sono motivati»

di Maurizio Munda

"Abbiamo fatto una squadra con criterio, con scelte mirate e oculate, e a parte uno (l’ala pugliese Pietro Sequani, ndr), sono tutti giocatori zonali". Così Carlo Fiaschi (nella foto), il vice allenatore del Cmc, parla della nuova formazione (sei conferme, un ritorno e tre new entry, oltre ai giovani aggregati) che affronterà il campionato regionale di C. "I giocatori sono tutti motivati, è una squadra giusta per questa categoria, fatta per non retrocedere, con l’obiettivo di inserire quei giovani che sono nella rosa già dallo scorso anno. Siamo andati in difficoltà nel ruolo con la partenza di Loni e Viola, che abbiamo coperto con l’arrivo di un giovane da scoprire".

Fiaschi guarda anche al portafoglio: "Non abbiamo fatto spese folli con costi esorbitanti, non abbiamo sforato con i rimborsi ai giocatori, la categoria ce la siamo conquistata ma non facciamo pazzie. Sequani viene da tre anni di Serie B dove ha giocato pochissimo è ha una gran voglia di giocare". Fiaschi parla del girone di Serie C: "È complicato, tutte le squadre si stanno rinforzando con giocatori di categoria superiore, ma la nostra forza non sono i nomi dei singoli ma il gruppo. Lo stesso che lo scorso anno, in tutto il girone di ritorno, ha perso solo due partite".

Primo impegno dei biancocelesti, la Coppa Toscana, domenica 10 settembre tra le mura amiche contro il Bottegone.