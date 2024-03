Basket. Il CmC sfida il Prato. Solo un risultato utile per coach Bertieri

C’è solo un risultato per il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18, porte socchiuse) ospita il Prato per la terza giornata di andata della seconda fase della serie C regionale. Una seconda fase, chiamata di qualificazione, che per i biancocelesti di coach Michele Bertieri (nella foto) non è iniziata bene (sconfitta tra le mura amiche contro Altopascio, con un pesante -15) e che si è ulteriormente complicata con i risultati del turno infrasettimanale dove, come da calendario, i carraresi non hanno giocato e sono stati alla finestra. Già partito nella seconda fase con soli quattro punti (quelli ottenuti nella prima fase contro le squadre dello stesso girone, il B, che si sono poi ritrovate nel girone E), il Cmc si è visto staccare da Valdisieve e Prato (entrambe vincenti e adesso entrambe a +2 rispetto ai carraresi), mentre Altopascio ha addirittura allungato a +4. Così che in fondo alla classifica provvisoria sono rimasti Cmc e Synergy Valdarno con i 4 punti iniziali. Il risultato di oggi dipende da quale squadra scenderà in campo: se sarà quella cinica e gagliarda che ha piegato il Sancat Firenze o quella del girone di ritorno, compreso Altopascio, dove è mancata la continuità, concedendo troppo in difesa e ancora una volta mostrando di soffrire sui tiri avversari dall’arco dei 6,75 metri.

ma.mu.