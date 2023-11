Basket. CmC, niente da fare. Sprint del Pino Firenze. Imbattibilità addio

cm carrara

70

pino firenze

81

CMC: Russo 7, Suriano 8, Sequani 20 (nella foto), Fiaschi 15, Mancini 3, Tedeschi 12, De Angeli, Pipolo 5, Cirillo (Nannetti e Sessa n.e.). All. Bertieri.

PINO FIRENZE: Santin 5, Marotta 10, Carducci 6, Filippeschi, Morales 1, Corradossi 22, Castelli 9, Forzieri 6, Landi 20, Balestra, Borsetti 2.

Parziali: 14-23, 21-49, 48-63

Arbitri: Cignarella di Pisa e Borchi di Pontedera

CARRARA – Cade contro la capolista l’imbattibilità interna del Cmc che al palazzetto di Avenza inizia malissimo ma nella seconda parte ha una grande reazione di carattere che però non basta per capovolgere una partita compromessa, ma almeno è utile per salvare la faccia. Gara velocissima, giocata sempre su ritmi elevatissimi, con i rossi di Firenze che dominano sui rimbalzi e intercettano i passaggi, mentre i locali (privi di Melegari) difendono blandamente. Con un break di 0-11 gli ospiti salgono a +9 ma il peggio arriva nel secondo tempino quando il Cmc non trova più il canestro (solo 7 i punti segnati) e si fa sorprendere dai contropiedi, mentre il Pino gonfia la retina nonostante il pressing a tutto campo e all’intervallo nello spogliatoio dei locali fa freddo (-28). Al rientro in campo il Cmc riduce il gap e con un break di 22-6 e riapre la partita, riesce a fare paura fino a -8 (57-65).

ma.mu