Basket. Castelfranco di Sotto è la prossima sfidante dei ragazzi di Fiorani

Prima giornata del girone di ritorno (divisione regionale 1, girone A) per i Legends che questa sera (Dogali, ore 21,15, porte socchiuse) ospitano i pisani del Castelfranco di Sotto. Dopo avere chiuso il girone di andata con un bilancio positivo (i gialloviola provengono dal campionato di Promozione e quindi sono neopromossi) la squadra di coach Antonio Fiorani (nella foto) (vice Guglielmo Rossi) vuole iniziare il ritorno così come è finita l’andata, ovvero con un successo. Nelle 12 partite giocate al giro di boa, i Legends hanno raccolto 12 punti (7 vittorie e 5 sconfitte), posizionandosi al posto numero 6 della classifica, 4 punti sopra la attuale linea di demarcazione dei play off. Il Castelfranco è invece è 12esimo con 6 punti (3 vittorie e 9 sconfitte). "Se nel girone di ritorno facessimo gli stessi punti dell’andata o anche qualcuno in meno, avremo raggiunto la salvezza – dice Fiorani che per la partita di questa sera dovrà rinunciare al pivot Donati per impegni di lavoro – ma se dovessimo vincere saremo ancora più tranquilli". Poche parole di Fiorani per commentare l’ultimo successo, quello contro l’Invictus di Livorno: "siamo partiti bene, abbiamo subito difeso discretamente e la partita si messa bene fin dalle prime battute". All’andata, nel debutto nella categoria, i carraresi si imposero 55-60.

ma.mu.