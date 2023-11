Basket Bilancio in chiaroscuro per i Legends. Fiorani preoccupato:: "Non ci alleniamo con continuità» I Legends di Carrara, guidati da Antonio Fiorani, stanno attraversando un momento difficile nel campionato di Divisione regionale 1. Hanno ottenuto un successo e una sconfitta nelle ultime due partite. Prossimo impegno contro il Pontedera, mentre si avvicinano le final four di Coppa Toscana.