Basket. Audax senza troppa grinta. Parte bene poi si spegne. Il Rosignano è più cinico

audax carrara

61

rosignano

99

AUDAX CARRARA: Tonarelli, Alibani, Mezzani 4, Ramirez 9, Bertuccelli 15, Donnini 5, Morillo 15, Ferla 4, Peselli 7, Caruso 2, Fusco. All. Cristelli.

ROSIGNANO: Ticà 3, Boldrini 5, Brunelli 4, Ristori 8, Maffei 10, Armillei 5, Zadi 3, Ciardi 19, Benci 2, Rubini 21, Bartoli 7, Cosimi 12. All. Raspo.

Parziali: 13-25, 28-50, 49-74

Arbitri: Goma Faisal di Grosseto e Liverani di Livorno

Tiri liberi: Audax Carrara 17/21; Rosignano 16/33

CARRARA – Nell’ultima giornata di andata i gialloazzurri crollano tra le mura amiche con un – 38 finale al termine di una gara giocata sempre a rincorrere. Con una squadra ghigliottinata e imbottita di under, per giunta senza Castigliego fuori zona per lavoro, non poteva andare diversamente e la sirena finale è stata la liberazione da una sofferenza. Gli ospiti si presentano subito, sono reduci da tre sconfitte consecutive, ma in campo appaiono più vivi, sono veloci, centrano il canestro, comandano sui rimbalzi. L’Audax risponde con poco gioco, tanti errori, e dopo 3 minuti è già in difficoltà. Lo svantaggio diventa abissale già nel secondo tempino quando i locali segnano il primo punto nei liberi a -4.40 e su azione a -3.20. L’unica reazione dei locali arriva a inizio del terzo tempino (break 8-3), ma è poca.

ma.mu.