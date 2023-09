Bartolini sprona i suoi: "Dobbiamo migliorare ma è la strada giusta"

di Enrico Baldini

Si sta concludendo la seconda settimana di preparazione in casa della Gragnolese e per mister Andrea Bartolini il bello deve ancora venire: "Siamo sulla strada giusta – sostiene –ma per migliorare ancora c’è tanto da fare. La società con il responsabile dell’area tecnica Jacopo Pennucci e ds Cristiano Trasatti ha fatto un lavoro meraviglioso sul mercato: sono veramente soddisfatto del gruppo che mi hanno messo a disposizione, esistono le condizioni per avvicinarsi all’avvio del campionato nella maniera migliore". Le aspettative in casa della Gragnolese soprattutto dopo i colpi-mercato messi a segno dal duo Trasatti – Pennucci, che con abili mosse hanno fatto indossare la casacca biancoverde a prospetti di spessore per la categoria quali l’attaccante Rosaia, il sette polmoni Borghetti, e al cacciatore di palloni Mazzone hanno di fatto lievitare lo spessore della rosa. "Dal punto di vista tecnico – attacca Pennucci – abbiamo fatto il possibile per costruire una rosa competitiva e al tempo stesso una società più forte". Qual è l’obiettivo? "Molte squadre come Seravezza Salavetitia, Monti, e le nuove arrivate Marina di Massa e Tirrenia si sono rinforzate parecchio e vincere non sarà facile, diciamo che puntiamo ai play off. L’osservatorio della Terza le indica come favorite per salire in Seconda categoria, ma questo non deve essere per noi fonte di preoccupazione, ma ci deve trasmettere stimoli per calarci nella realtà di un campionato che si annuncia bello e diverso dal solito che andrà interpretato subito con la giusta mentalità".

Organigramma societario: presidente Giuliano Bertolini, vicepresidente Jacopo Pennucci, segretario Nicolò Valletta, economo Nicolas Spadoni, team manager Matteo Malaspina. Direttore sportivo: Cristiano Trasatti, allenatore: Andrea Bartolini, allenatore dei portieri: Gabriele Lucchi, addetti all’arbitro Mattia Valletta e Marco Evangelisti. Portieri: Martino Gerali 99, Mattia Bacchi 03 (ex Canaletto). Difensori: Sebastiano Benincasa 03, Mirco Lombardi 99, Luca Lombardi 96, Marco Lombardi 85, Riccardo Reburati 97, Luca Guelfi 99, Davide Simonelli 00, Mattia Pierotti 99, Thomas Sisti 89. Centrocampisti: Nicolò Cecconi 95, Lorenzo Egei 99, Andrea Fregosi 97, Michele Bondi 96, Matteo Spinetti 90, Salvatore Mazzone 02 (ex Filattierese). Samuele Borghetti 95 (ex Monzone). Attaccanti: Mattia Tedeschi 95, Maicol Bertolini 94, Mattia Rosaia 02 (ex Pontremolese), Simone Ferrari 98, Jacopo Ballerini 00, Fabio Chelotti 97.