Barsottini saluta tutti citando Eugenio Montale "Chi mi conosce sa che avrei continuato"

Se ne va un pezzo di storia della Massese. A 25 anni Marco Barsottini vanta 204 presenze e 7 anni di militanza in bianconero. Una “vita calcistica“ costretta ad interrompersi quest’anno in parte per una questione di orari di allenamento ma anche per la scelta della società. "Chi mi conosce sa quello che ho fatto e che avrei continuato a fare per quello scudo sul petto – ha chiarito Barsottini in un suo post -. Chi non mi conosce spara “cavolate“. Grazie Massa!". C’è sicuramente tanto rammarico nel portierone che in tutti questi anni ha dimostrato sul campo quanto questi colori li abbia tatuati sulla pelle. Poetico ha voluto essere il suo congedo dalla Massese e i suoi tifosi con la citazione di alcune strofe di una lirica di Eugenio Montale: "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, nè più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede".

G.B.